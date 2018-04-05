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Российский хоккей «подвинул» чемпионат мира
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Российский хоккей «подвинул» чемпионат мира 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чемпионат мира по танцевальному спорту в Челябинске пройдет во дворце спорта «Юность», а не на ледовой арене «Трактор».
Как сообщается на сайте мероприятия, решение о переносе соревнований на другую площадку было принято из-за выхода в финал конференции «Восток» КХЛ местной команды «Трактор».
По словам организаторов чемпионата, заявленная программа соревнований не изменится. Билеты, купленные на ледовую арену, действительны. Места на трибунах «Юности» зрителям помогут найти волонтеры, передает "Уралинформбюро".
Желающие сдать билеты могут позвонить по номеру (351) 246-00-00 либо обратиться в городские зрелищные кассы.
Стоит отметить, за право проведения сменившего место чемпионата, помимо Южного Урала, боролись Польша, Австралия и Израиль.
С 6 по 8 апреля в Челябинске пройдут сразу 3 статусных «танцевальных» события: Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» среди профессионалов, Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе среди профессионалов и Кубок Губернатора Челябинской области-2018.
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