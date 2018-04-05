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Напиши о герое!
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Напиши о герое! 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Продолжается отборочный этап Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы -2018 ». В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости от гражданства, национальности и возраста. На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки или песни, освещающие подвиг или судьбу реального героя, защищавшего рубежи Родины или участвовавшего в локальных войнах.
Работа должна быть представлена на русском языке и в электронном виде по адресу: gvp2017@mail.ru. Принимаются работы, как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в 2015-2017 годах. Главное условие -одна заявка — одна работа. Несколько работ и коллективные заявки в одном письме не рассматриваются. Работы должны обязательно сопровождаться заполненной заявкой на участие в конкурсе, образец которой размещен на сайте www.героивеликойпобеды.рф,
Конкурс проводится в несколько этапов,:Первый, отборочный этап — с 25 ноября 2017 года по 8 мая 2018 года. Победители конкурса будут определены до 1 сентября, награждение победителей — до 25 декабря 2018 года. Организаторы конкурса — Российское военно-историческое общество, минобороны Российской Федерации, минобразования и науки Российской Федерации, минкультуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».
Конкурс «Герои Великой Победы» проводится в четвертый раз.
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