Ещё
Власти: половина билетов на вольную борьбу на ЧЕ-2018 в Дагестане продана за четыре дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти: половина билетов на вольную борьбу на ЧЕ-2018 в Дагестане продана за четыре дня 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Половина билетов на вольную борьбу на чемпионате Европы по спортивной борьбе 2018 года, который пройдет в Дагестане, продана за четыре дня после начала продаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Уже сегодня, на четвертый день с начала реализации билетов через интернет и кассы Дворца спорта и молодежи, 50% билетов на вольную борьбу раскуплены", — рассказал первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов по итогам проверки готовности объектов к чемпионату.
"Сегодня мы проехались от Махачкалы до Каспийска. Проверили, в каком состоянии находятся проспекты, заборы, гостиницы, насаждения. Погода позволяет провести работы по устранению имеющихся недочетов. Мы также осмотрели прилегающие подъездные дороги к спорткомплексу. Как видите, на стадии завершения дополнительная стоянка более чем на 1 тыс. автомашин. Строителям на все это дано 10 дней", — отметил первый вице-премьер региона.
Кроме того, по его словам, перед чемпионатом планируется провести субботник. «Сделаем все возможное, чтобы наши гости остались под впечатлением за время пребывания в нашей республике. Мы также обсудили некоторые вопросы питания для участников соревнования», — добавил Карибов.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы.
ТАСС: последние новости
СМИ: клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров на YouTube Тольяттинские депутаты написали обращение в Минспорт по вопросу исключения "Лады" из КХЛ Полиция арестовала четырех фанатов за беспорядки до игры Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако77
От Смолова отказались в Англии5
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ11
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»85
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»301
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение