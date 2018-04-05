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Сливко: если думаете, что я заслужила такие слова, сидите дома, завидуйте молча
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Сливко: если думаете, что я заслужила такие слова, сидите дома, завидуйте молча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала ззамечания и ругательства, которые получает в свой адрес в соцсетях, отдельно отметив одного из своих критиков.
«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, — сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей). А вам друзья, спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержку, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьёмся вершин», — написала Сливко в своём «инстаграме».
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