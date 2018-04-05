Плющенко хочет подготовить фигуриста, который выступит на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что через три-четыре года он перестанет принимать участие в шоу с участием фигуристов. Экс-спортсмен, перешедший на тренерскую работу, сказал, что за это время хочет подготовить воспитанника, который сможет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Я был четыре года депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга и быстро понял, что эта история не для меня, так что разные госдумы — это точно не мое, — цитирует Teamrussia.pro со ссылкой на журнал «Московский фигурист» Плющенко. — Что касается творчества, то у меня есть полноценные шоу: «Щелкунчик», «Снежный король» и Kings on Ice, которые мы показываем у нас в стране и по всему миру. В коммерческом плане все эти проекты очень успешны. С коммерческой̆ точки зрения открытая мною школа фигурного катания тоже успешный̆ проект, потому что это частная школа.

Школа — одновременно и для души, и для тела. Я рассматриваю ее как перспективу, потому что через три-четыре года я перестану принимать личное участие в шоу, останусь только в качестве продюсера, и у меня будет гораздо больше времени тренировать самому. Я ставлю перед собой задачу — уже через четыре года подготовить такого спортсмена, чтобы он смог поехать на Олимпиаду 2022 года.