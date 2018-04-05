Ещё
В Краснодарском крае пройдет чемпионат мира по мотокроссу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодарском крае пройдет чемпионат мира по мотокроссу 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В совещании приняли участие министр спорта региона Людмила Чернова, генеральный секретарь федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин, представители различных министерств и ведомств Кубани.
В своем выступлении Николай Долуда призвал все службы и ведомства подойти с максимальной ответственностью к организации турнира.
— Проведение соревнований по мотокроссу такого уровня привлекает большое число не только российских болельщиков, но и зарубежных гостей, — отметил вице-губернатор. — Организация должна быть на самом высоком уровне.
На заседании оргкомитета обсудили транспортную логистику, медицинское обеспечение, размещение участников турнира. Также шла речь о программах открытия и закрытия чемпионата, деятельности волонтеров, вопросах безопасности и общественного порядка.
6-й этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин пройдет с 29 апреля по 1 мая 2018 года на спортивной трассе Всероссийского детского центра «Орленок». Дистанция для всех участников одна — 1700 метров в классах мотоциклов с объемом двигателя 500 и 250 кубических сантиметров. Ожидается приезд около 500 гостей, включая 300 спортсменов и тренеров из 32 стран мира, 90 спортивных судей, 76 представителей Международной мотоциклетной Федерации.
Чемпионат мира по мотокроссу проводится ежегодно по этапной системе. Текущий сезон чемпионата мира включает 20 этапов на территории 19 стран Европы, Азии и Южной Америки.
Параллельно с турниром проводится этап Чемпионата Европы, в котором планируется участие 60 спортсменов из 14 стран.
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: Допускаю, что «Спартак» может оформить дубль Клопп рассказал о состоянии Салаха после игры с "Манчестер Сити" Защитник «Милана» Конти вновь перенесет операцию из-за травмы колена.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании96
Рудковская опозорила Плющенко44
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»13
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут17
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение