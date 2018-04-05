В Краснодарском крае пройдет чемпионат мира по мотокроссу

В совещании приняли участие министр спорта региона Людмила Чернова , генеральный секретарь федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин, представители различных министерств и ведомств Кубани.

В своем выступлении Николай Долуда призвал все службы и ведомства подойти с максимальной ответственностью к организации турнира.

— Проведение соревнований по мотокроссу такого уровня привлекает большое число не только российских болельщиков, но и зарубежных гостей, — отметил вице-губернатор. — Организация должна быть на самом высоком уровне.

На заседании оргкомитета обсудили транспортную логистику, медицинское обеспечение, размещение участников турнира. Также шла речь о программах открытия и закрытия чемпионата, деятельности волонтеров, вопросах безопасности и общественного порядка.

6-й этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин пройдет с 29 апреля по 1 мая 2018 года на спортивной трассе Всероссийского детского центра «Орленок». Дистанция для всех участников одна — 1700 метров в классах мотоциклов с объемом двигателя 500 и 250 кубических сантиметров. Ожидается приезд около 500 гостей, включая 300 спортсменов и тренеров из 32 стран мира, 90 спортивных судей, 76 представителей Международной мотоциклетной Федерации.

Чемпионат мира по мотокроссу проводится ежегодно по этапной системе. Текущий сезон чемпионата мира включает 20 этапов на территории 19 стран Европы, Азии и Южной Америки.

Параллельно с турниром проводится этап Чемпионата Европы, в котором планируется участие 60 спортсменов из 14 стран.