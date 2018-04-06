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Около 400 мероприятий организуют в Ростове в рамках празднования Дня Победы
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Около 400 мероприятий организуют в Ростове в рамках празднования Дня Победы 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, в частности, состоятся фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», военно-спортивная игра «Рубеж», городская акция «Георгиевская лента», ряд мероприятий в патриотическом центре «Победа», а также концерты и благотворительные спектакли в культурно-досуговых учреждениях города, театрах.
Во всех районах города запланированы торжественные приемы ветеранов Великой Отечественной войны, церемонии возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, народные гуляния, конкурсы и олимпиады.
9 мая состоятся торжественное шествие ветеранов, военный парад и акция «Бессмертный полк».
Завершат праздник гала-концерт и праздничный салют.
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