Около 400 мероприятий организуют в Ростове в рамках празднования Дня Победы

Согласно информации из официальных источников, в частности, состоятся фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», военно-спортивная игра «Рубеж», городская акция «Георгиевская лента», ряд мероприятий в патриотическом центре «Победа», а также концерты и благотворительные спектакли в культурно-досуговых учреждениях города, театрах.

Во всех районах города запланированы торжественные приемы ветеранов Великой Отечественной войны, церемонии возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, народные гуляния, конкурсы и олимпиады.

9 мая состоятся торжественное шествие ветеранов, военный парад и акция «Бессмертный полк».

Завершат праздник гала-концерт и праздничный салют.