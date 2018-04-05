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В Прикамье пройдёт около 100 мероприятий, посвященных Дню Победы
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В Прикамье пройдёт около 100 мероприятий, посвященных Дню Победы 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Около 100 мероприятий, посвящённых Дню Победа, пройдёт в Пермском крае. План предстоящих событий обсудили на заседании Пермского краевого оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова.
«В эти дни пройдут и памятные церемонии, и тематические концерты, выставки, спектакли, спортивные соревнования: всего более 90 мероприятий во всех муниципальных районах края, — рассказал губернатор. — Особое внимание главам муниципалитетов нужно уделить на приведение в порядок всех памятных мест».
Для краевой столицы главными событиями станут Парад победы на Октябрьской площади, а также традиционное прохождение Бессмертного полка, который этом году пройдет в шестой раз.
«Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, — именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций. — В связи с этим предлагаю подписать соглашения со всеми политическими партиями, политическими силами о соблюдении Устава полка», — пояснила координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анна Отмахова.
Сейчас в регионе живёт более 41 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждый год на дополнительную поддержку из федерального и краевого бюджетов направляют более 300 млн рублей.
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