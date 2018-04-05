«Яблоко» проведет свои праймериз для выдвижения кандидата на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Партия «Яблоко» проведет предварительное голосование по отбору кандидатов (так называемые праймериз) для участия в выборах мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

"Партия «Яблоко» на муниципальных выборах в Москве 2017 году заняла второе место и должна выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы. Для этого планируется проведение дебатов и праймериз", — сказал он.

По его словам, принять участие в праймериз смогут не только члены партии. «Примерно в 20-х числа апреля бюро партии утвердит процедуру проведения праймериз. Предполагается, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии. А голосовать на праймериз будут иметь право члены партии, а также „лидеры общественного мнения“, которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них», — пояснил Рыбаков.

Он добавил, что «праймериз могут состояться в конце апреля или в мае».

Ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков , заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы, предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы, предусматривающий два или три тура, в первом должно быть голосование оппозиционных муниципальных депутатов.