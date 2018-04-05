В Выборге пройдет V фестиваль женского спорта «Леди Совершенство»

7 апреля в Выборге в спортивном комплексе «Фаворит» с бассейном откроется V областной фестиваль женского спорта «Леди Совершенство».

10 команд из Выборга, Выборгского района и Ленинградской области будут соревноваться за титул победителя.

Спортивная программа мероприятия начнется с конкурса-представления команд «Визитная карточка» и общей разминки. После девушкам предстоит соревноваться в различных видах спорта, такие как волейбол, дартс, плавание, комбинированная эстафета, настольный теннис. В 2018 году впервые в программу «Леди Совершенство» включены соревнования по русским шашкам и плавание-эстафета.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет спорта, культуры и молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район», федерация женского спорта города Выборга и Выборгского района при активном содействии общественной организации «СК „Фаворит“.

Начало торжественной церемонии открытия в 10:00.