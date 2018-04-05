Крушельницкий: главная задача — отменить дисквалификацию и вернуть медали

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий рассказал о том, как проходит расследование по его допинговому делу, и предстоящих слушаниях в спортивном суде.

Следственный комитет не принимает участия в расследования — это не в их компетенции, так как это не уголовное дело. Делом занимается наша Федерация, МВД прокуратура . Ездил на допрос в прокуратуру, рассказывал свои версии, вспоминал, что происходило после последней отрицательной пробы до положительных. Очень долго общались. Недавно ездил на полиграф, но результаты мне не сказали.

Версия та же, что и была, потому что мы знаем всю правду. Понятно, что подкинули. Но кто это сделал — пытаемся сейчас выяснить. Всё сложно. Сложно найти человека, если он сам не придёт и не скажет, что это он сделал. Есть подозрение, но пока мы на 100 процентов не уверены, то не можем ничего сказать.

Работа идёт полным ходом, подключаем для защиты адвокатов. Просим специалистов писать заключения. Подключили изобретателя милдроната и ещё какого-то француского специалиста.

У нас время до 26 апреля, когда пройдёт суд в Швейцарии. До этого времени надо собрать базу, чтобы оспорить дисквалификацию. А дальше можно оспорить, что мельдоний никак не мог помочь мне.

Швейцарские юристы пока не предоставили линию защиты, мы только начали работать. Не рассказали по пунктам, что и как может произойти. Но советы давали, что и зачем нужно делать.

Самая главная задача — отменить дисквалификацию и постараться вернуть медали. Если удастся оспорить дисквалификацию, то шанс на медали есть", — рассказал Крушельницкий в эфире ТК «Россия 24».