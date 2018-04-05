Акинфеев, Вагнер, Карвальо и другие победители «Арсенала»: тогда и сейчас

Почти все ещё играют.

Сегодня ЦСКА проводит первый матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы. Многие помнят, как 11 с половиной лет назад «армейцы» встречались с командой Венгера — только в Лиге чемпионов. И там перевес оказался на стороне красно-синих. В 2006-м ЦСКА сначала выиграл у англичан в Москве со счётом 1:0, а затем увез сухую ничью из Лондона — в том самом матче, когда на «Арсенал» обрушилось колоссальное невезение. Где сейчас игроки той «армейской» команды?

Главная надежда ЦСКА тогда и сейчас. В 2006 году 20-летний Игорь дважды выстоял на ноль в играх с одной из сильнейших команд Европы того времени. Но именно после сумасшедшей игры в Лондоне и началась неудачная серия Акинфеева в Лиге чемпионов.

Оборона — ещё одна бессменная классика «армейцев». Да, сейчас Игнашевич играет реже в силу возраста и зачастую лишь выходит на замену. Но он вновь поможет ЦСКА в игре с «Арсеналом» из-за травмы Виктора Васина . Отличное дополнение к 800 матчам в карьере!

Алексей в некоторой степени повторяет судьбу Сергея Игнашевича. Он тоже играл два матча в 2006-м, тоже игрок ротации сейчас и тоже получил возможность сыграть с «Арсеналом» ещё раз из-за кадровых проблем в команде.

А вот Василий регулярно попадает в стартовый состав ЦСКА. Без преувеличения легендарная тройка «армейских» защитников снова в сборе. С недавнего времени она защищает только цвета ЦСКА, карьеру в сборной все трое завершили, поэтому сил и настроя должно хватить.

Футбольная жизнь Юрия Жиркова, которая также продолжается, получается вполне яркой. Он успел блеснуть на Евро-08, засветиться в «Челси», перейти в «Анжи», потом в «Динамо» и, наконец, в «Зенит» . Несмотря на то что в команде Манчини он сейчас получает катастрофически мало времени, в сборную России Юрий продолжает стабильно вызываться.

Дейвидас Шемберас

Дейвидас не может по-настоящему похвастать футбольными успехами после ухода из ЦСКА. В его карьере были «Алания», а затем «Жальгирис», где он и завершил карьеру. А сейчас «армеец» занимает должность президента литовской футбольной А-лиги.

Он уже не играет, но он по-прежнему «армеец». Элвир Рахимич завершил карьеру в ЦСКА в 2014 году, но решил никуда не уходить и остался работать в тренерском штабе клуба. Сейчас Элвир тренирует в ДЮСШ ЦСКА, а также входит в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.

Сеаренсе Дуду

Дуду уже через пару лет после «Арсенала» сменил команду. Сначала он блеснул в «Олимпиакосе», а потом начал кочевать по бразильским клубам, периодически разбавляя их Грецией и Израилем. Когда-то Сеаренсе даже просился обратно в ЦСКА, но «армейцы» дали ему отказ. Сейчас бразилец играет в «Ботафого», постепенно заканчивая карьеру.

Большую часть своей футбольной жизни Евгений провёл в ЦСКА. Прежде чем закончить профессиональную карьеру, Алдонин поиграл несколько лет в «Мордовии» и «Волге», где практически ничем не успел запомниться. Неожиданностью стало возвращение экс-полузащитника ЦСКА в 2017 году. Новым клубом Евгения стал ПФК «Зоркий».

Да, Иван в обеих встречах вышел всего на пять минут, но он тоже внёс свою лепту в тот успех. Тем не менее в ЦСКА Таранов не закрепился, поехал в Самару и на этом завершил все свои перемещения. В «Крыльях Советов» он провёл уже более 200 матчей.

Выступление за ЦСКА стало для Милоша единственным ярким пятном в карьере. Громкий переход в «Ювентус» обернулся для серба полным провалом. Просидев на скамейке два года, он поехал искать футбольное счастье в «Фенербахче», но и там не задалось. Сейчас Красичу уже 33, он выступает за «Легию», не имея никаких перспектив.

Говоря о героях 2006-го, прежде всего вспоминается Даниэл Карьвальо и его гол после розыгрыша штрафного. В то время бразилец был одним из лидеров команды, на которого возлагались большие надежды. Но лишний вес и возвращение на родину не позволили ему остаться с Фортуной. Оставшуюся часть карьеры Даниэл провёл в Бразилии, но окончательно её так и не завершил. Прощальный матч планируется провести в декабре этого года.

Ивица Олич

Нападающий, которого с теплотой вспоминает каждый болельщик ЦСКА. Покорив сердца «армейских» болельщиков, хорват отправился в Германию, где и играл всё оставшееся время карьеры. Время в «Гамбурге», «Вольфсбурге» и даже «Баварии» Ивица может занести себе в актив. В 2017 году Олич закончил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии.

Олич Оличем, а Вагнер Лав вспоминается каждый раз, когда у «армейцев» возникают кадровые проблемы в атакующей линии. «Может, Вагнера вернуть?», «А вот Вагнер в своё время…», — такие слова будут раздаваться до тех пор, пока Вагнер ещё в строю. Но бразилец, по всей видимости, больше не планирует возвращаться. Он и в Бразилии успел поиграть, и во Франции, и в Китае. Сейчас Лав остановился на Турции и отлично себя чувствует в «Бешикташе» — даже «Баварии» гол забил в Лиге чемпионов. Ему 33, но, кажется, он ещё в полном порядке.