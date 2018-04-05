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Зона для занятий дрифтом, мотокроссом и картингом появится на месте свалки в Печатниках
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Зона для занятий дрифтом, мотокроссом и картингом появится на месте свалки в Печатниках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столичном районе Печатники на месте бывшей свалки планируется организовать зону для занятий техническими видами спорта, она заработает уже в этом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Благоустраиваемая территория удачно расположена — в удалении от жилых кварталов. Поэтому здесь идеально разместятся четыре закольцованные трассы для занятий картингом, мотокроссом, велосипедным кроссом и дрифтом. Здесь организуют прокат оборудования, а также медпункт и раздевалки с душевыми для спортсменов, сообщили в Комплексе городского хозяйства», — говорится в сообщении.
Для тех, кто предпочитает спокойный отдых быстрой езде, здесь построят велодорожки (зимой они станут лыжными трассами), а также благоустроят набережную для пеших прогулок: уложат газоны, разобьют цветники, высадят деревья.
Для автомобилистов создадут парковочные места. Для удобства горожан обустроят туалетные комнаты, установят урны и скамейки. Гости смогут насладиться видом на музей-заповедник «Коломенское», который расположен на противоположном берегу Москвы-реки.
«В «Активном гражданине» продолжается голосование по поводу концепции благоустройства этой территории в Печатниках. Участники также могут оставить собственные идеи и предложения о проекте», — добавляется в материале.
Открыть парк обещают уже осенью 2018 года. При создании проекта были учтены пожелания москвичей, высказанные на общественных обсуждениях.
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