19-летний Денис Киселев пропал в Нижегородской области

19-летнего Дениса Киселева разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, 27 марта 2018 года Денис Кислев уехал из расположенного в Зеленом городе санатория ВЦСПС на автомобиле «ВАЗ-21099» белого цвета. С тех пор на связь он не выходил.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Светлана Гардеенкова пропала в Нижегородской области.