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19-летний Денис Киселев пропал в Нижегородской области
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19-летний Денис Киселев пропал в Нижегородской области 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
19-летнего Дениса Киселева разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Как отмечается в сообщении, 27 марта 2018 года Денис Кислев уехал из расположенного в Зеленом городе санатория ВЦСПС на автомобиле «ВАЗ-21099» белого цвета. С тех пор на связь он не выходил.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.
Ранее сообщалось, что 42-летняя Светлана Гардеенкова пропала в Нижегородской области.
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