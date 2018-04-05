Александр Третьяков: Когда меня лишили золота Олимпиады, англичане, американцы и латыши демонстративно радовались на тренировке

— После того, как вас лишили олимпийского золота, почувствовали, что отношение со стороны соперников изменилось?

— К нам оно и так было натянутое. Больше всего запомнилось, как в тот же день, когда все стало известно, мы приехали на тренировку, а англичане, американцы и латыши демонстративно обнимались, радовались, поздравляли друг друга. Было не очень приятно, но это точно не самое страшное, что мы пережили в этом сезоне.

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— Кто-то из соперников или их тренеров пытался с вами нормально поговорить, понять, что же случилось на самом деле?

— Большинство спортсменов все воспринимало адекватно. Просто есть нации, который жестко подвержены пропаганде, влиянию СМИ в своих странах. А все остальные нас постоянно поддерживали, подбадривали — это помогало.

— Появились ли люди, которым вы после этого сезона не подадите руки?

— В этом плане сюрпризов не было. Те, кто не очень нормально себя вел в последние несколько месяцев, точно так же поступал и раньше. Я с этими людьми никогда тепло общался, а теперь тем более не планирую, — цитирует Третьякова Sport24.ru.

Напомним, Третьяков был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи, но после вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) он вновь был признан победителем.