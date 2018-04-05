«Ротор» проведет два матча ФНЛ на тренировочной площадке ЧМ-2018

«Ротор-Волгорад» проведет два матча на поле стадиона "Зенит" , который станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. 7 апреля волгоградцы примут «Факел», а четыре дня спустя — «Авангард».

В Волгограде располагаются три тренировочные площадки ЧМ-2018: спорткомплекс «Зенит», стадион на территории ВГАФК и спортивный комплекс «Олимпия». По словам руководителя Волгоградской области Андрея Бочарова, две первых площадки уже готовы принимать спортсменов.

21 апреля «Ротор» проведет первую игру на стадионе чемпионата мира-2018 «Вологорад Арена». Его соперником станет «Луч-Энергия».

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).