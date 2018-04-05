«Ротор» проведет два матча на поле тренировочной площадки ЧМ-2018

Два ближайших домашних матча ФК «Ротор-Волгоград» проведет на поле стадиона "Зенит" , который летом станет предматчевой тренировочной площадкой для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области. 7 апреля волгоградская команда сыграет с воронежским «Факелом» и 11-го — с курским «Авангардом».

В Волгограде три тренировочные площадки Чемпионата мира — это спорткомплекс «Зенит», стадион на территории ВГАФК и Спортивный комплекс «Олимпия». По словам руководителя Волгоградской области Андрея Бочарова, две первых площадки уже готовы принимать спортсменов. «Зенит» за время реконструкции превращен во многофункциональный спорткомплекс, оборудованный согласно современным нормам и требованиям. Пока не решены вопросы благоустройства площадок, но эти работы требуют хорошей погоды и будут проведены в апреле — мае. По словам Бочарова, после проведения ЧМ-2018 в городе-герое на Волге останется хорошее наследие, которое будет использоваться многими поколениями волгоградцев.

В середине апреля «Ротор» переедет на «Волгоград Арену», которая примет четыре встречи группового этапа Чемпионата мира. 21 апреля стадион Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ примет встречу «Ротора» с владивостокским «Луч-Энергией», 2 мая — с самарскими «Крыльями Советов». 9 мая на арене пройдет Финал Кубка России.

О тренировочных базах ЧМ-2018 читайте в специальном материале Welcome2018.com.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов— на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).