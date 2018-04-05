Ясеневцы победили в соревнованиях по дартсу

Вчера в ЮЗАО выясняли, кто самый меткий и ловкий. Об этом рассказывается на сайте центра спорта и досуга «Атлант».

И спортсмены из Ясенева на окружных соревнованиях «Мир равных возможностей» выступили достойно.

Соревнования по дартсу состоялись 4 апреля. Об этом рассказывается на сайте центра спорта и досуга «Атлант».на настояли честь района. Команда ЦСД «Атланта» завоевала первое место в соревнованиях по дартсу. Стоит отметить, что в команде-победительнице были и люди старшего поколения. Поздравляем дружную команду и желаем спортсменам еще больше побед.