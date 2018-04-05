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Дидье Дешам: «Я уделяю большое внимание „Ювентусу“
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Дидье Дешам: «Я уделяю большое внимание „Ювентусу“ 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что счастлив работать в национальной команде. Специалист также добавил, что уделяет большое время «Ювентусу».
— Я уже тренировал «Ювентус», даже когда это была серия B, — цитирует Gazzetta dello Sport. — Это был мой выбор, который я сделал своим сердцем, чтобы вернуть клубу и семье Аньели то, что когда-то они мне дали как игроку.
Сейчас я тренер сборной Франции, и я счастлив. Поживем — увидим, но я всегда уделяю большое внимание «Ювентусу». Если я все же вернусь к работе за границей, мне было бы важно говорить на местном языке, как это было в Турине.
Напомним, что Дешам в сезоне-2006/07 был главным тренером «Ювентуса». 49-летний специалист вывел туринцев в серию A с первого места.
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