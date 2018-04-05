Дидье Дешам: «Я уделяю большое внимание „Ювентусу“

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что счастлив работать в национальной команде. Специалист также добавил, что уделяет большое время «Ювентусу».

— Я уже тренировал «Ювентус», даже когда это была серия B, — цитирует Gazzetta dello Sport. — Это был мой выбор, который я сделал своим сердцем, чтобы вернуть клубу и семье Аньели то, что когда-то они мне дали как игроку.

Сейчас я тренер сборной Франции, и я счастлив. Поживем — увидим, но я всегда уделяю большое внимание «Ювентусу». Если я все же вернусь к работе за границей, мне было бы важно говорить на местном языке, как это было в Турине.

Напомним, что Дешам в сезоне-2006/07 был главным тренером «Ювентуса». 49-летний специалист вывел туринцев в серию A с первого места.