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Дмитрий Парфенов: Не думаю, что «Арсенал» сегодня ждет легкая жизнь
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Дмитрий Парфенов: Не думаю, что «Арсенал» сегодня ждет легкая жизнь 

Советский спорт 37 минут назад
«Жду в Лондоне зрелища. Не думаю, что „Арсенал“ ждет легкая жизнь. Коллектив у ЦСКА сплоченный, есть люди, которые способны сделать гол из ничего. Наверняка интрига в этом четвертьфинале сохранится до конца ответной встречи в Москве. Тогда все и решится.
Не удивлюсь, если проявит себя Ахмед Муса. Он пусть и мало играл в Англии, но с „Арсеналом“ наверняка знаком не понаслышке», — сказал Парфенов в интервью «Советскому спорту».
Матч состоится сегодня, начало в 22.05 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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