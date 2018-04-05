Дмитрий Парфенов: Не думаю, что «Арсенал» сегодня ждет легкая жизнь 

«Жду в Лондоне зрелища. Не думаю, что „Арсенал“ ждет легкая жизнь. Коллектив у ЦСКА сплоченный, есть люди, которые способны сделать гол из ничего. Наверняка интрига в этом четвертьфинале сохранится до конца ответной встречи в Москве. Тогда все и решится.
Не удивлюсь, если проявит себя Ахмед Муса. Он пусть и мало играл в Англии, но с „Арсеналом“ наверняка знаком не понаслышке», — сказал Парфенов в интервью «Советскому спорту».
Матч состоится сегодня, начало в 22.05 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.