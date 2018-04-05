Транспортная дирекция приняла около 460 заявок на работу на ж/д вокзалах Москвы во время ЧМ 

Зафиксировано порядка 460 заявок на временную работу на железнодорожных вокзалах Москвы во время чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018».
«АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018» продлила прием заявок от временного персонала до 15 апреля. Временный персонал будет оказывать необходимую помощь российским и иностранным болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 г. на железнодорожных вокзалах городов-организаторов. Лидером по числу принятых заявок стала Москва, где для работы на шести центральных ж/д вокзалах подано порядка 460 заявок, вторым стал Санкт-Петербург — более 200 заявок и на третьем месте — Сочи — 155 заявок. Всего же принято более 1 тыс. 300 заявок на 960 предлагаемых вакансий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задачи сотрудников будут касаться координации и информирования болельщиков спортивного события о бесплатном проезде на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Период работы — с 12 июня 2018 г. по 17 июля 2018 г. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств. «Многие кандидаты на этапе первичного отбора демонстрируют хорошие коммуникативные навыки и знание иностранных языков, а это ключевые навыки, которые требуются для этой работы. После завершения первичного отбора мы планируем приступить к обучению сотрудников во всех 11 городах», — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилла Полякова.