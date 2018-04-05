Транспортная дирекция приняла около 460 заявок на работу на ж/д вокзалах Москвы во время ЧМ

Зафиксировано порядка 460 заявок на временную работу на железнодорожных вокзалах Москвы во время чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018».

«АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018» продлила прием заявок от временного персонала до 15 апреля. Временный персонал будет оказывать необходимую помощь российским и иностранным болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 г. на железнодорожных вокзалах городов-организаторов. Лидером по числу принятых заявок стала Москва, где для работы на шести центральных ж/д вокзалах подано порядка 460 заявок, вторым стал Санкт-Петербург — более 200 заявок и на третьем месте — Сочи — 155 заявок. Всего же принято более 1 тыс. 300 заявок на 960 предлагаемых вакансий», — говорится в сообщении.