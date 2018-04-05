Датский чиновник заявил, что устал от обсуждений бойкота ЧМ-2018 по футболу

Член народной партии Дании Серен Эсперсен прокомментировал обсуждения о возможном бойкоте западными странами чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Я устал от таких дискуссий каждые два-четыре года», — приводит слова Эсперсена Berlingske.

Он заявил, что целью официального визита западными чиновниками чемпионата мира является поддержка национальной команды, а не президента России Владимира Путина

«Решение о проведении чемпионата мира в России было принято несколько лет назад, и мы не можем позволить нынешней политической ситуации решать такие вопросы, как чемпионаты мира или Олимпийские игры», — добавил Эсперсен.

Ранее лучший бомбардир сборной Исландии прокомментировал дипломатический бойкот ЧМ-2018 по футболу.