Генрих Мхитарян: «Хочу стать легендой „Арсенала“

ЦСКА в Лондоне 12 лет спустя. Тот же стадион, тот же вратарь, те же защитники

— Когда я узнал, что могу перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», то сказал: «Да, я этого хочу!», — цитирует FourFourTwo Мхитаряна. — Я не думал дважды. Для меня важно играть в атакующей команде. Не мог и представить лучшего начала. Я скучал по игре в атаке. Я перешел в «Арсенал», потому что Венгер хотел этого. Он не хотел мной заменить Санчеса. Мы разные игроки, у нас разные способности и таланты. Я сделаю все, что смогу, ради этого клуба.

Я хочу вписать свое имя в историю «Арсенала», хочу стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, отдавать передачи и выигрывать трофеи, чтобы радовать фанатов.

В составе лондонцев Мхитарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За это время он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Сегодня, 5 апреля, «Арсенал» дома сыграет с ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.