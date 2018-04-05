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Генрих Мхитарян: «Хочу стать легендой „Арсенала“
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Генрих Мхитарян: «Хочу стать легендой „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сказал, что не раздумывал дважы, когда у него появилась возможность перейти из "Манчестер Юнайтед" в клуб из Лондона. Армянский хавбек отметил, что сделал выбор в пользу «канониров», потому что в нем был заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.
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— Когда я узнал, что могу перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», то сказал: «Да, я этого хочу!», — цитирует FourFourTwo Мхитаряна. — Я не думал дважды. Для меня важно играть в атакующей команде. Не мог и представить лучшего начала. Я скучал по игре в атаке. Я перешел в «Арсенал», потому что Венгер хотел этого. Он не хотел мной заменить Санчеса. Мы разные игроки, у нас разные способности и таланты. Я сделаю все, что смогу, ради этого клуба.
Я хочу вписать свое имя в историю «Арсенала», хочу стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, отдавать передачи и выигрывать трофеи, чтобы радовать фанатов.
В составе лондонцев Мхитарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За это время он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Сегодня, 5 апреля, «Арсенал» дома сыграет с ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
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