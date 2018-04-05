В Костроме пройдет чемпионат по бегу на 4 метра

В Костроме пройдет милое и веселое соревнование для самых маленьких, узнал KOSTROMA.TODAY. «Чемпионат ползунков и бегунков» состоится 21 апреля.

Малышам-спортсменам в возрасте от 6 до 15 месяцев предстоит соревноваться в беге. За три минуты им нужно будет преодолеть дистанцию 4 метра.

«На протяжении всей дистанции рядом с ребенком будет мама или папа. Сопровождающий родитель, не трогая ребенка руками и не помогая ему, может побуждать спортсмена двигаться в нужном направлении всяческими завлекалками», — говорят организаторы.

В соревнованиях будет все по настоящим правилам — старт и финиш, секундомер и судья.

На чемпионат ждут болельщиков. Для них существует единственное правило — не кричать слишком громко, чтобы не напугать малышей.

Соревнование пройдет по адресу: улица Никитская, 96 на территории РЦ «В гостях у сказки».

Чемпионат проходит в городе уже в третий раз.