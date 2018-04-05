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В казанском цирке поселились комары. Их очень много
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В казанском цирке поселились комары. Их очень много 

Казанский Портал 29 минут назад
В казанском цирке прошла дезинсекция помещений. Причина — поселившиеся в подвале комары. Вчера администрация цирка ушла с работы на час раньше ради операции по изгнанию непрошеных гостей.
«Хотя было официальное открытие и у нас уже идут представления цирка «Фиеста», работы по капитальному ремонту еще продолжаются. Будут доделывать кабинеты в административной части, укреплять здание по периметру, заканчивать подвал, где сейчас стоит вода. Из-за этого у нас по всем помещениям разлетелись комары», — рассказал «Татар-информу» художественный руководитель Детской цирковой школы Ильдар Игумнов.
Обновленный казанский цирк открылся 16 марта.
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