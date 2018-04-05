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От выигрыша любимой команды можно получить инфаркт
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От выигрыша любимой команды можно получить инфаркт 

Доктис 2 часа назад
Болеть за любимую команду может быть чревато сердечным приступом — особенно если команда выигрывает. Это обнаружили канадские ученые.
Специалисты из Монреальского института сердца провели очень простое исследование: они проанализировали поступление пациентов с проникающим инфарктом миокарда на следующий день после победного матча Montreal Canadiens — старейшей и очень популярной профессиональной хоккейной команды. Оказалось, что по сравнению с обычными днями на 40% увеличилось количество инфарктов у мужчин до 55 лет.
Тот факт, что на женщин этот всплеск заболеваемости не распространялся, косвенно свидетельствовал о том, что его причиной стал именно хоккейный матч: если бы ею было что-то иное, заболеваемость среди женщин тоже бы неминуемо увеличилась, ведь у них даже выше, чем у мужчин, риск ишемии в результате стресса.
Исследователи проверили результаты и на следующий день после проигрыша популярной команды, но, к их удивлению, такого увеличения количества инфарктов не последовало. Почему выигрыш любимых «Канадиенс» волнует болельщиков больше, чем проигрыш, оставило в недоумении самих ученых: они предполагают только, что уровень эмоциональной вовлеченности при выигрыше выше. Впрочем, это, по-видимому, зависит от важности матча: ученые вспомнили, что во время чемпионата Европы по футболу 1996 года на следующий день после того, как голландская команда по итогам пенальти вылетела из турнира, был зарегистрирован 50-процентный всплеск смертей голландских мужчин от инфаркта и инсульта. Так что, болея за любимую команду, думайте и о собственном здоровье!
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