«Тоттенхэм» и Дембеле не могут договорится о новом контракте

Как сообщает The Telegraph, у полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Дембеле возникли серьезные разногласия в процессе согласования нового контракта с клубом.

30-летний футболист хочет заключить соглашение на три года, по которому его зарплата будет увеличена с 80 до 100 тыс. фунтов в неделю.

Однако пока президент лондонского клуба Даниэль Леви не готов удовлетворить запросы Дембеле, особенно учитывая склонность Муссы к травмам.

В нынешнем сезоне бельгиец провел в чемпионате Англии 24 матча (18 — в основном составе), но не отметился результативными действиями.