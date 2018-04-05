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«Тоттенхэм» и Дембеле не могут договорится о новом контракте
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«Тоттенхэм» и Дембеле не могут договорится о новом контракте 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Как сообщает The Telegraph, у полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Дембеле возникли серьезные разногласия в процессе согласования нового контракта с клубом.
30-летний футболист хочет заключить соглашение на три года, по которому его зарплата будет увеличена с 80 до 100 тыс. фунтов в неделю.
Однако пока президент лондонского клуба Даниэль Леви не готов удовлетворить запросы Дембеле, особенно учитывая склонность Муссы к травмам.
В нынешнем сезоне бельгиец провел в чемпионате Англии 24 матча (18 — в основном составе), но не отметился результативными действиями.
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