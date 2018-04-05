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Повешенного ирландца помиловали спустя полтора века
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Повешенного ирландца помиловали спустя полтора века 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Ирландии оправдали мужчину, повешенного 140 лет назад. Об этом сообщает Sky News.
За преступление, которое Майлз Джойс (Myles Joyce) совершил еще до того, как была создана Ирландская Республика, его посмертно помиловал ирландский президент Майкл Хиггинс. Он заявил, что этот случай — «позорный эпизод в Ирландской и Британской истории», и решение должно исправить ошибку прошлого.
Джойс был признан виновным в убийстве пяти человек и казнен в декабре 1882 года несмотря на то, что двое осужденных вместе с ним мужчин утверждали, что он невиновен. Кроме того, слушание в суде проводилось на английском языке, который мужчина не понимал.
Преступление, произошедшее более века назад в районе современного графства Голуэй в Ирландии, потрясло страну: пять из шести членов семьи были убиты у себя дома. Как сообщается, Джойс был связан с некоторыми из жертв, однако в его причастности к убийству были сомнения.
Впервые о невиновности казненного ирландское правительство заявило в 2015 году после того, как выяснило, что обвинение было ложным.
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