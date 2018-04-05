Правосудие по-британски: мужчину помиловали через 140 лет после повешения

Власти Ирландии помиловали человека через 140 лет после его повешения, сообщает 5 апреля британских телеканал Sky News

Майлс Джойс, приговоренный к смерти за предположительное участие в убийстве пяти членов одной семьи, был повешен в декабре 1882 года, несмотря на то что один из тех, кто должен был быть казнен вместе с ним, утверждал, что тот не виновен.

Более того, во время суда его допрос велся на английском языке, которого тот не понимал. Также сомнения вызывают показания свидетелей. Все это привело к тому, что в 2015 году правительство Ирландии пришло к выводу, что его осуждение не было законным.

Постановление о помиловании подписал президент страны Майкл Хиггинс, по словам которого произошедшее стало «позорным эпизодом в истории Ирландии и Великобритании», тогда как помилование поможет «исправить ошибки прошлого».

Напомним, Ирландия отделилась от Соединенного Королевства и создала собственное независимое государство в 1922 году по результатам англо-ирландской войны (1919—1921).

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