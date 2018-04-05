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Президент Ирландии помиловал осуждённого через 136 лет после повешения
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Президент Ирландии помиловал осуждённого через 136 лет после повешения 

RT на русском 1 час назад
Президент Ирландии Майкл Хиггинс помиловал Майлса Джойса, который в 1882 году был осуждён за убийство семьи в местечке Маамтрасна в графстве Голуэй на западе страны, сообщает Sky News.
Майлс Джойс был казнён в декабре 1882 года вместе с двумя другими мужчинами за участие в убийстве пяти человек, несмотря на то, что обвиняемые настаивали на том, что Джойс не причастен к совершению преступления.
Президент спустя 136 лет Ирландии Майкл Хиггинс помиловал Джойса и назвал казнь невиновного «постыдным эпизодом в Ирландии и истории Британии».
Отмечается, что пересмотр дела Джойса начался в 2015 году.
В 2016 году американского моряка признали невиновным в совершении преступления спустя 33 лет заключения.
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