Татьяна Навка: «Самоуважение развивает силу воли»

Татьяна Навка : «Самоуважение развивает силу воли»«Лиза»: Татьяна, как у вас возникла идея создать мюзикл на льду — и почему именно «Руслан и Людмила»?

Татьяна: Я давно хотела сделать свое шоу, меня постоянно спрашивали родственники и друзья: когда же это наконец случится? А я никак не могла решиться, найти нужное произведение. И вот однажды читала дочке на ночь поэму «Руслан и Людмила» — нам как раз подарили книгу с потрясающими картинками — и поняла, что именно его и нужно ставить. Даже удивительно, что эта любимая многими сказка ни разу не была представлена в жанре мюзикла на льду. Ответственность, конечно, была колоссальная.

На кону был сам Александр Сергеевич Пушкин, не говоря о том, что «Руслан и Людмила» далеко не самая простая для детского восприятия поэма. Нашей задачей было сделать так, чтобы ледовый мюзикл оказался интересен и понятен зрителям всех возрастов.

Л. : Чем необычна ваша постановка?

Т. : Во-первых, как я сказала выше, тем, что она первая; никаких аналогов «Руслана и Людмилы» в нашем жанре нет и не было. Мы привыкли видеть на льду героев сказок Андерсена, Гофмана и других западных писателей. Пушкин же почему-то всегда незаслуженно оставался в стороне, а ведь это наша история, наша культура. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов это прекрасное произведение будет раскрыто с новой стороны, сохранив при этом колорит. Зрителей ждут многочисленные спецэффекты, в том числе гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения: полеты артистов над ареной на бороде Черномора, светящийся мириадами инкрустированных лампочек лед, фейерверк, потрясающие костюмы и многое другое.

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Л. : С фигуристами, которые стали актерами, сложно работать?

Т. : К каждому артисту я стараюсь найти индивидуальный подход, выстраиваю линию общения и поведения. Есть совсем молодые ребята, для них я — ого-го! А есть соратники, с которыми я соревновалась еще на Олимпийских играх, например, Петр Чернышев , играющий Руслана. Важно общаться и слышать собеседника. У нас бывают дискуссии и споры, но в них рождается истина. Приятно, что мои коллеги — неравнодушные люди и болеют душой за проект.

Л. : Что, на ваш взгляд, происходит с нашими юными звездочками? Липницкая завершила карьеру, Сотникова, по сути, тоже, Туктамышева блеснула и отошла на второй план. У многих опасения, что то же самое произойдет с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой … С чем может быть связан ранний уход фигуристок из профессионального спорта?

Т. : Причины могут быть абсолютно разные. Одни уходят, поняв, что главная вершина достигнута, других вынуждает серьезная травма, а третьи просто не в силах справиться с напряжением. Спортсмен по своей эмоциональной устойчивости должен быть как космонавт. Прекрасный пример самоконтроля — результаты наших девушек, точнее их мировые рекорды. Алина и Женя доказали, что настоящим чемпионам ничто не помеха. Их выступления были на грани волшебства. Что-то мне подсказывает, что девушки не будут торопиться освободить пьедестал (улыбается).

Л. : А вы сами ото льда не устали? Все-таки уже несколько десятилетий чаще в коньках, чем без них…

Т. : Ну почему же. Я еще и на лыжах неплохо катаюсь (смеется). Если говорить серьезно, то в моей карьере было несколько перерывов. Например, после рождения первой дочери, Саши, я больше года не выходила на лед. Но вы правы, Татьяна Навка не была бы Татьяной Навкой без коньков и льда. Как говорил Конфуций: «Выберите работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Для меня фигурное катание — если не вся жизнь, то очень важная ее часть. Устают обычно не от коньков, а от изматывающих тренировок, но когда знаешь, ради чего трудишься, не покладая рук, конечный результат перекрывает все. Кроме того, нельзя сказать, что я все время занимаюсь одним и тем же. Создание собственного шоу сильно отличается от постановки программы для Олимпиады. На соревнованиях существует огромное количество правил, требований и ограничений. К примеру, мы не можем экспериментировать с освещением или выйти за рамки отведенных на прокат минут. В шоу ты можешь делать все, что хочешь, твой творческий потенциал ничем и никем не ограничен, ты вовлечен в работу не над одним номером, а над серией номеров, объединенных общей идеей и единым сценарием. Фигурное катание в этом жанре становится ближе к искусству, чем к спорту.

Для меня фигурное катание — если не вся жизнь, то очень важная ее часть.

Устают обычно не от коньков, а от изматывающих тренировок

Л. : Не мешает ли вам медийность вашего супруга, Дмитрия Пескова , — хотя бы из-за пристального внимания в ином, скажем так, ракурсе?

Т. : Мы оба публичные личности, поэтому полностью понимаем друг друга и знаем, что такое медийность не понаслышке. Несмотря на это и нашу большую занятость, мы находим время и друг на друга, и на детей, хотя, как правило, самые ценные, личные моменты остаются за кадром.

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Л. : Вы как-то обмолвились, что жалеете, что в детстве не занимались музыкой. А вот ваш первенец, Александра, музыкальную карьеру начала. Это воплощение вашей мечты?

Т. : Саша, действительно, всерьез увлеклась вокалом и делает большие успехи, но ее занятия никак не связаны со мной. Для меня как для мамы важно, чтобы ребенок сам принял решение, кем хочет стать. Самое печальное, когда дети становятся жертвами амбиций родителей. Саша серьезно занималась теннисом, сейчас готовится к выпускным экзаменам и поступлению в университет. Какой бы путь она ни выбрала, я всегда ее поддержу. Дочь очень мудрая, поэтому не сомневаюсь, что ее выбор будет осознанным.

Л. : Какими качествами должен обладать человек, чтобы с ним стоило связать жизнь?

Т. : Доброта, искренность и честность.

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Л. : Как воспитать в себе волю?

Т. : Сложно сказать. Поскольку я профессиональная спортсменка, в нас закаляют силу воли с раннего детства, но кажется, что сила воли проявляется тогда, когда у человека появляется самоуважение. Мы сознательно не сделаем то, что нас унизит, правда? Поэтому я бы посоветовала поговорить с внутренним «я», донести до него, ради чего сегодня лучше отказаться от куска торта, а завтра с утра пораньше встать на зарядку. Начинайте с малого, и шаг за шагом дойдете до большего.