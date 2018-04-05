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Астраханских депутатов-прогульщиков будут лишать зарплаты
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Астраханских депутатов-прогульщиков будут лишать зарплаты 

Российская Газета 2 часа назад
В Астраханской области приняты поправки в областной закон, лишающие народных избранников, работающих на постоянной основе, должности за прогулы заседаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В парламенте Астраханской области всего 58 депутатов. Из них на постоянной основе работают 15 человек, это председатели думских комитетов и их заместители. Чтобы лишиться должности и, следовательно, заработной платы, депутат должен прогулять половину и более заседаний в течение полугода.
— Прогулами будет считаться его отсутствие без уважительной причины, — пояснили в думе.
По словам председателя регионального парламента Игоря Мартынова, такие случаи ранее были. Принимать решение о лишении депутата должности будут тайным голосованием.
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