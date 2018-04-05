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В Астраханской области депутатов будут лишать зарплаты за систематические прогулы
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В Астраханской области депутатов будут лишать зарплаты за систематические прогулы 

ТАСС 2 часа назад
АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты Астраханской областной думы приняли в четверг в окончательном чтении законопроект, согласно которому народные избранники могут быть лишены зарплаты и должностей в региональном парламенте за систематические прогулы. Наказание предусмотрено для депутатов, которые в течение полугода не присутствовали на половине заседаний, передает корреспондент ТАСС.
"Неучастием" считается регулярное, не менее чем в половине заседаний в течение полугода, отсутствие депутата на заседаниях областной думы и в комитетах без уважительных причин, а также регулярное без уважительных причин неисполнение поручений коллегиальных органов думы. Единичные случаи таких «прогулов» есть", — сказал журналистам спикер областного парламента Игорь Мартынов.
По его словам, решения по каждому депутату будут приниматься тайным голосованием. Мартынов также сказал, что уважительными причинами непосещения заседаний считается отпуск, командировка, болезнь депутата, бракосочетание, уход из жизни кого-то из родных, «участие в исполнении письменных поручений начальства».
Дума Астраханской области состоит из 58 депутатов, 15 из них работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты избираются на пятилетний срок.
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