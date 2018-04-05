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Ставропольская спортсменка привезла из Казани серебряную медаль
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Ставропольская спортсменка привезла из Казани серебряную медаль 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Воспитанница ставропольского ФОК «Русь» Валерия Репченко завоевала серебряную медаль на соревнованиях в Казани, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.
Всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону «Крылатый Зилант» проводились в Казани 26-30 апреля. В них принимали участие более 300 спортсменов из 20 регионов страны.
Спортсменка из Ставрополя Валерия Репченко выступила в парной категории до 13 лет и дошла до финала в паре с москвичкой Кристиной Кургановой. Несмотря на упорную борьбу, она всё же уступила три партии соперницам из Санкт-Петербурга и завоевала «серебро».
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