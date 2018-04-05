Ещё
«Ваши документики»: в Самаре гостям ЧМ-2018 нужно будет встать на учет в полиции
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ваши документики»: в Самаре гостям ЧМ-2018 нужно будет встать на учет в полиции 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Всех туристов, приехавших в Самару во время чемпионата мира по футболу, поставят на миграционный учет. Об этом сообщили в МВД России.
— Регистрация обязательна как для граждан России, так и для иностранцев, — пояснили в ведомстве. — Тем, кто остановится в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и турбазах, пойдут навстречу. Все процедуры проведут за них администраторы.
Россияне, которые планируют снимать комнату или квартиру во время мундиаля, должны будут обратиться в полицию в течение трех дней. Иностранцам или лицам без гражданства дают на это только сутки. Как правило, процесс занимает не более 15 минут. Узнать, какие документы необходимо взять с собой, можно на сайте ведомства.
Самара примет шесть матчей мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи Коста-Рика и Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на самарском стадионе пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — один из четвертьфинальных поединков. По прогнозам самарских чиновников, за месяц в город приедет до полумиллиона болельщиков.
63.ru: последние новости
«Предъявите пропуск»: жителям центра Самары придется получить аккредитацию на время ЧМ Проезд по футбольным билетам: для фанатов «Крыльев» организуют бесплатную электричку Переехали в новый дом: брошенных медведей из Самары доставили в Крым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»135
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»22
Рудковская опозорила Плющенко54
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение