«Ваши документики»: в Самаре гостям ЧМ-2018 нужно будет встать на учет в полиции

Всех туристов, приехавших в Самару во время чемпионата мира по футболу, поставят на миграционный учет. Об этом сообщили в МВД России.

— Регистрация обязательна как для граждан России, так и для иностранцев, — пояснили в ведомстве. — Тем, кто остановится в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и турбазах, пойдут навстречу. Все процедуры проведут за них администраторы.

Россияне, которые планируют снимать комнату или квартиру во время мундиаля, должны будут обратиться в полицию в течение трех дней. Иностранцам или лицам без гражданства дают на это только сутки. Как правило, процесс занимает не более 15 минут. Узнать, какие документы необходимо взять с собой, можно на сайте ведомства.

Самара примет шесть матчей мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи Коста-Рика и Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на самарском стадионе пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — один из четвертьфинальных поединков. По прогнозам самарских чиновников, за месяц в город приедет до полумиллиона болельщиков.