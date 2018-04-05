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Дешам не исключил, что в будущем вновь возглавит «Ювентус»
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Дешам не исключил, что в будущем вновь возглавит «Ювентус» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Франция Дидье Дешам ответил на вопрос, готов ли он вновь возглавить «Ювентус». Французский специалист работал с клубом в сезоне-2006/07.
«Я уже тренировал «Ювентус», даже если это было в особых условиях в серии B. Это был мой выбор, который я сделал своим сердцем, чтобы вернуть клуб в высшую лигу. Я очень многое получил в команде в качестве игрока.
Прямо сейчас я тренер сборной Франции, и я счастлив. Позже посмотрим, но я всегда уделяю больше внимания «Ювентусу». Если продолжу тренерскую карьеру за пределами Франции, то мне важно уметь разговаривать на местном языке, как это было в Турине», — приводит слова Дешама Gazzetta dello Sport.
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