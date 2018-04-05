Домрачева: с Уле не возникает споров о том, кому менять памперсы Ксении

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о том, как вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом распределяет обязанности ухода за дочерью Ксенией.

«Ксения ездила с нами на все этапы Кубка мира, кроме тюменского и кроме Олимпиады. Посчитали, что это будет достаточно долгая дорога будет для неё. А все остальные этапы Кубка мира она была с нами.

Конечно, это непередаваемые ощущения. Для ребёнка не важно, какой ты финишировала — первой или последней. Ты — мама, самый любимый человек. Эти позитивные эмоции мотивируют.

В плане распределения обязанностей у нас гармония. Каждый понимает расписание другого. Кроме того, с нами путешествует няня или моя мама. Они периодически меняются. В таком плотном спортивном графике без помощи не обойтись. Но всё свободное время стараемся проводить с Ксений.

У нас не возникает споров о том, кому менять памперсы. Чувствуем состояние друг друга и понимаем, когда важно что-то сделать самому, а когда можно попросить", — сказала Домрачева в эфире ТК «Тюменское время».