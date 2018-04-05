Актриса Екатерина Рокотова попала в снежную бурю в Альпах

Актриса, сыгравшая в сериале про того, кто читает мысли, едва не пострадала во время своего отдыха в Италии. Екатерина Рокотова решила устроить себе экстремальное путешествие, а в итоге чуть не осталась на горной вершине в несколько тысяч метров. Об этом она эксклюзивно рассказала WomanHit.ru «Моим недавним путешествием стало посещение Италии, а именно — Доломитовых Альп! Я очень люблю горные лыжи и побывала на многих горнолыжных курортах, удивить меня сложно, но на этот раз я была поражена красотой этих мест! 1220 км лыжных трасс, 12 горнолыжных курортов, объединенных в одну зону, и невероятная по своей красоте природа. Кстати, зона занесена в список ЮНЕСКО

Конечно, я всегда стараюсь подняться на самую высокую точку. Достопримечательностью этих мест является ледник Мармолада высотой 3500 метров, и я решила обязательно туда добраться. Однако все оказалось не так просто. Конечно, мы отправились туда с моим инструктором, но подняться так и не смогли, так как на высоте 3000 метров попали в снежную бурю. Видимость была практически нулевая, сильный снегопад, когда на такой высоте снежинки превращаются в маленькие льдинки и очень больно ранят кожу при сильном ветре. Мы не отважились подняться на самый верх, да и при низкой видимости нет возможность насладиться всей красотой гор. А это — самое важное!» — рассказала не без сожаления Екатерина.

Впрочем, она не теряет надежды попробовать покорить Альпы еще раз. «У меня есть повод снова вернуться в эти места, но уже в следующем сезоне!» — говорит актриса.