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Болельщики забронировали половину из 440 тысяч бесплатных мест на поезда между городами–организаторами ЧМ-2018
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Болельщики забронировали половину из 440 тысяч бесплатных мест на поезда между городами–организаторами ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В период с открытия до закрытия чемпионата мира-2018 запланировано 728 дополнительных поездов дальнего следования по 31 маршруту, сообщает пресс-служба ФИФА. Половина из 440 тысяч бесплатных мест на поезда между городами–организаторами турнира забронирована болельшиками.
"Болельщики уже забронировали половину из 440 тысяч бесплатных мест на поезда между городами — организаторами турнира. Всего в период с открытия до закрытия турнира запланировано 728 дополнительных поездов дальнего следования по 31 маршруту. Болельщики, которые уже приобрели билеты на матчи и зарегистрировались для получения паспорта болельщика, могут заказать бесплатные билеты. " — говорится в пресс-релизе ФИФА.
Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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