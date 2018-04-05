МВД официально разрешило приносить наркотики на ЧМ при наличии рецепта 

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«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»

Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»

Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут