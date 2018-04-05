МВД официально разрешило приносить наркотики на ЧМ при наличии рецепта 

МВД и оргкомитет «Россия-2018» включили наркотические лекарства в список веществ, которые позволено проносить на матчи ЧМ. Как передает ТАСС, МВД совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установили определенный порядок доступа людей с предметами, материалами и веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона во время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что теперь к таким веществам будут также относиться также наркотические и психотропные препараты, которые разрешат проносить на стадион при наличии рецепта от врача. «В том числе к таковым относятся лекарственные препараты — наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией», — объяснили в МВД. Отмечается, что для проноса подобных веществ на матчи ЧМ рецепт должен быть выписан врачом на английском или русском языке. Кроме того, в случае возникновения подозрений в подлинности рецепта информация будет предоставлена в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.