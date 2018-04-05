Сергей Передня: В «СКА-Хабаровск» есть все необходимое для работы

Напомним, 31 марта команду покинул Ринат Билялетдинов , соглашение с которым было расторгнуто по взаимной договоренности.

Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» этой зимой, сменив Алексея Поддубского . Под его руководством команда сыграла четыре матча в чемпионате России и один — в Кубке России.

— Как Вы лично для себя расцениваете переезд в Хабаровск? Что это за этап в Вашей карьере? — Хабаровский клуб развивается. СКА очень амбициозный клуб и обязательно будет расти и дальше. Конечно, мне очень интересно будет тренировать команду в таких условиях, когда есть все необходимое для работы и надо только наиболее эффективно применять свои тренерские навыки и умения.

— Какие минусы и плюсы Вы можете отметить? — Главный минус — команда не может забить. Видно, что ребята стараются, есть подходы, но в завершающей стадии что-то не получается. К плюсам могу отнести то, что на поле не было равнодушных. Думаю, что если ребята будут продолжать выкладываться, то результат тоже обязательно придет.