Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен своими игроками, информирует Le 10 Sport.
Как сообщалось ранее, королевский клуб интересуется сразу тремя игроками «красных дьяволов» — голкипером Давидом Де Хеа, полузащитником Полем Погба и вингером Антони Мартиалем. Учитывая нежелание главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью расставаться со своими ведущими игроками, «сливочные» рассматривают вариант с включением в сделку по необходимым им игрокам английского гранда кого-то из трех своих футболистов — Гарета Бэйла, Луки Модрича и Тони Крооса.