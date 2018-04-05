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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен
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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен своими игроками, информирует Le 10 Sport.
Как сообщалось ранее, королевский клуб интересуется сразу тремя игроками «красных дьяволов» — голкипером Давидом Де Хеа, полузащитником Полем Погба и вингером Антони Мартиалем. Учитывая нежелание главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью расставаться со своими ведущими игроками, «сливочные» рассматривают вариант с включением в сделку по необходимым им игрокам английского гранда кого-то из трех своих футболистов — Гарета Бэйла, Луки Модрича и Тони Крооса.
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