Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС при передаче трассы «Формула-1» в Сочи

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу трассы в Имеретинской низменности для проведения автомобильных гонок серии «Формула-1» и объекты ее инфраструктуры. Документ инициирован правительством РФ

Ранее от НДС была освобождена передача в безвозмездное пользование оргкомитету Олимпиады в Сочи олимпийских объектов федерального значения, перечень которых определялся правительством РФ. В список входила и трасса «Формула-1», но данная норма применялась до 1 января 2017 года, в то время как передача трассы планируется в 2018 году.

Освобождение от НДС действует при безвозмездной передаче трассы в пользу некоммерческой организации по популяризации и проведению чемпионата мира FIA «Формула-1». По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, собственником этих объектов будет автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки».

При этом, согласно законопроекту, суммы НДС, принятые к вычету при создании трассы, не подлежат восстановлению.

Действующее законодательство даже при безвозмездной передаче предусматривает начисление НДС на сам факт передачи и восстановление НДС, который ранее был возмещен налогоплательщику при строительстве этих объектов.