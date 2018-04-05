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Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС при передаче трассы «Формула-1» в Сочи
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Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС при передаче трассы «Формула-1» в Сочи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу трассы в Имеретинской низменности для проведения автомобильных гонок серии «Формула-1» и объекты ее инфраструктуры. Документ инициирован правительством РФ.
Ранее от НДС была освобождена передача в безвозмездное пользование оргкомитету Олимпиады в Сочи олимпийских объектов федерального значения, перечень которых определялся правительством РФ. В список входила и трасса «Формула-1», но данная норма применялась до 1 января 2017 года, в то время как передача трассы планируется в 2018 году.
Освобождение от НДС действует при безвозмездной передаче трассы в пользу некоммерческой организации по популяризации и проведению чемпионата мира FIA «Формула-1». По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, собственником этих объектов будет автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки».
При этом, согласно законопроекту, суммы НДС, принятые к вычету при создании трассы, не подлежат восстановлению.
Действующее законодательство даже при безвозмездной передаче предусматривает начисление НДС на сам факт передачи и восстановление НДС, который ранее был возмещен налогоплательщику при строительстве этих объектов.
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