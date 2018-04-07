10 классных фото. Рассматриваем нижегородских красавиц со всех сторон

Две наши землячки, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2017»: Мария Мартышко и Анастасия Шиканова сейчас вовсю готовятся к финалу конкурса «Мисс Россия».

Анастасии Шикановой 18 лет.

Она выпускница гимназии № 17, золотая медалистка.

Девушка увлекается изучением иностранных языков, волонтерством — помогает в подготовке к ЕГЭ, а также спортом: плаванием и горными лыжами.

На конкурсе «Мисс Нижний Новгород — 2017» она получила титул «Мисс Нижегородская губерния».

«Краса Нижнего Новгорода — 2017» — Мария Мартышко.

Марии 20 лет.

Она студентка третьего курса Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС , будущий юрист.

Недавно нижегородка завоевала титул «Первая вице-мисс» на конкурсе «Краса России», а также покорила там главных спонсоров и получила самый большой денежный приз.

Девушка увлекается экстремальными видами спорта и росписью по дереву.

Ранее мы писали, что наши землячки по голосам находятся практически в самом конце списка. «Мисс Тыва», к примеру, набрала на тысячу больше голосов.