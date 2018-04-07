10 классных фото. Рассматриваем нижегородских красавиц со всех сторон 

Две наши землячки, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2017»: Мария Мартышко и Анастасия Шиканова сейчас вовсю готовятся к финалу конкурса «Мисс Россия».
Анастасии Шикановой 18 лет.
Она выпускница гимназии № 17, золотая медалистка.
Девушка увлекается изучением иностранных языков, волонтерством — помогает в подготовке к ЕГЭ, а также спортом: плаванием и горными лыжами.
На конкурсе «Мисс Нижний Новгород — 2017» она получила титул «Мисс Нижегородская губерния».
«Краса Нижнего Новгорода — 2017» — Мария Мартышко.
Марии 20 лет.
Она студентка третьего курса Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, будущий юрист.
Недавно нижегородка завоевала титул «Первая вице-мисс» на конкурсе «Краса России», а также покорила там главных спонсоров и получила самый большой денежный приз.
Девушка увлекается экстремальными видами спорта и росписью по дереву.
Ранее мы писали, что наши землячки по голосам находятся практически в самом конце списка. «Мисс Тыва», к примеру, набрала на тысячу больше голосов.