Нижегородки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова выступят в финале конкурса «Мисс Россия–2018»

Нижегородки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова выступят в финале конкурса «Мисс Россия–2018»Студентка Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Мария Мартышко выступит в финале конкурса красоты талантов «Мисс Россия–2018», который состоится 14 апреля в Москве.

Девушка учится на третьем курсе факультета экономики и права по направлению подготовки «Юриспруденция». В прошлом году она успешно выступила на городском конкурсе красоты и завоевала титул «Краса Нижнего Новгорода».

За попадание в завершающую часть соревнований самого престижного конкурса красоты боролись 75000 девушек из разных уголков страны. «По результатам строгого отбора в финал смогли пройти только 50 участниц, и для меня большая честь оказаться в их числе и представлять Нижний Новгород и Нижегородский институт управления на заключительном этапе конкурса!» — сказала Мария.