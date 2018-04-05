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Нижегородки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова выступят в финале конкурса «Мисс Россия–2018»
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Нижегородки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова выступят в финале конкурса «Мисс Россия–2018» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова выступят в финале конкурса «Мисс Россия–2018»Студентка Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Мария Мартышко выступит в финале конкурса красоты талантов «Мисс Россия–2018», который состоится 14 апреля в Москве.
Девушка учится на третьем курсе факультета экономики и права по направлению подготовки «Юриспруденция». В прошлом году она успешно выступила на городском конкурсе красоты и завоевала титул «Краса Нижнего Новгорода».
За попадание в завершающую часть соревнований самого престижного конкурса красоты боролись 75000 девушек из разных уголков страны. «По результатам строгого отбора в финал смогли пройти только 50 участниц, и для меня большая честь оказаться в их числе и представлять Нижний Новгород и Нижегородский институт управления на заключительном этапе конкурса!» — сказала Мария.
В настоящее время на сайте конкурса «Мисс Россия» открыто голосование за самую красивую участницу. Голосовать можно один раз в сутки за одну финалистку. Десять девушек, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в ТОП-20 конкурса. Голосование также проводится на портале Woman.ru.
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