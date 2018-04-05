Футболист Сергей Семак рассказал о воспитании приемной дочери с синдромом русалки

Российский футболист и главный тренер клуба «Уфа» дал большое интервью, читая которое, сразу становится ясно — он человек с большим сердцем и доброй душой. Спортсмен воспитывает восьмерых детей, среди которых есть приемная дочь Таня с инвалидностью. Он помогает благотворительным фондам и считается интеллигентом русского футбола. Семья Сергея Семака живет недалеко от Уфы, где он тренирует городской футбольный клуб. Помогает семье одна няня филиппинка. Еще одна их знакомая иногда прилетает, чтобы помочь с детьми по просьбе Сергея или его жены. В остальном, с заботой и воспитанием ребят мужчина с супругой справляются самостоятельно. И они рады иметь большую семью.

Сколько себя помню — всегда хотел такую. Сам рос не один — кроме меня было четыре брата. Это отложилось. Плюс детей очень люблю. Для меня дети — это счастье. То, ради чего следует жить. Я получаю удовольствие от того, что провожу время с ними, вижу, как растут. Не хочу сейчас навязываться и говорить, чтобы все делали как я. Понимаю, что дети — моя потребность. У других может быть иное мнение. Но мне нравится так,

заявил Сергей Семак в интервью, опубликованном на портале sports.ru

По словам спортсмена, жизнь его детей ничем не отличается от других. Разве что смотреть телевизор и играть в PlayStation им нельзя целыми сутками. Спортсменов из ребят Сергей не растит, но, будет рад, если кто-то все же захочет связать свою жизнь с этой сферой. Даже приемная дочь футболиста, вынужденная передвигаться в инвалидной коляске, ходит на скалолазание, плавание и играет в теннис. Таня появилась в семье Сергея Семака летом 2016 года. На появлении девочки в доме настояла жена Сергея Анна. Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 5 Апр 2018 в 12:37 PDT История тянется с Аниного детства. Она часто вспоминала, как соседская девочка осталась без родителей. И ее забирали в детский дом. Аня очень просила папу и маму удочерить, но те не смогли. После этого у нее появилось желание в будущем обязательно помочь кому-то. Сделать хотя бы одного ребенка счастливым,

рассказал футболист.

В результате, Анна долго пыталась уговорить супруга взять ребенка из детского дома. Вначале у нее долго не получалось добиться согласия мужа, поскольку Сергей не был уверен, что семья готова к таким испытаниям. Зато два года назад он понял, что время пришло, хоть и тоже сомневался поначалу. «Удочерение — это замечательно, хорошо. Ты не можешь выступать против доброго дела. Просто всему свое время. Я понимал, что младшей дочке всего два года. Остальные дети почти погодки. Плюс за Таней потребовался бы особый уход. Для этого требуются силы и время. А я в этом плане гиперответственный человек. Аня проще. Мне нужно понимать процесс, а она действует интуитивно. Больше прислушивается к сердцу. Поэтому возникали такие диалоги: „Да, можно удочерить, но пускай наши чуть подрастут. Тогда легче будет, старшие смогут помогать“ — „Нет, я считаю, что время пришло“, — поделился Сергей. В результате, Анна сама нашла девочку, которой ей хотелось помочь и привезла ее в дом. Так она у них и осталась. Правда, Сергей признается, что они не специально удочерили девочку с инвалидность.

Важно оказалось помочь. Если есть желание и возможность, то всегда нужно помогать. Кому именно — мы не зацикливались. Помощь хоть кому-то — уже большая польза. Прежде всего для наших сердец и наших душ. Хорошо, что в итоге получилось так — наш ребенок с ограниченными возможностями. Теперь мы сами понимаем, каково это. С какими проблемами сталкиваются люди с ограничениями,

поведал футболист.

По его словам, в России до сих пор во многих местах нет доступной среды для инвалидов. Особенно для тех, кто передвигается на коляске. У Тани — синдром русалки или сиреномелия. Обычно при таком врожденном дефекте у людей обе ноги срастаются в одно целое, а ноги человека действительно становятся похожими на хвост русалки. »Выше пояса все функционирует нормально. Ноги тоже есть, но они недоразвиты. Не хватает позвонков в позвоночнике. Из-за этого нет контакта с ногами и тазом. Что-то врожденное. Возможно, генетическое. И глобально ничего изменить нельзя. Таня никогда не будет ходить», — рассказал Сергей. Семья пыталась вылечить девочку, надеясь даже на помощь за границей. Но серьезной помощи ждать не приходится. Только в Израиле готовы помочь выпрямить ребенку спину и избавить от горбика. Не удивительно, что без помощи родителей, девочка бы не смогла жить полноценной жизнью.

К большому сожалению, в России очень сложно обстоят дела со средой для таких людей. Да, существуют специальные программы. В Уфе есть секции и кружки для особенных детей. Они могут кататься на лыжах, сноуборде, велосипеде, плавать. Но этого мало. Колясочник все равно не попадет в нормальную школу — там нет лифтов. Даже в специализированной имеются проблемы,

делится футболист.

Он рассказывает, что в школе есть лифт. Но для занятий по некоторым предметам детям все равно приходится пользоваться только лестницей. Поэтому на такие уроки Таня попадает только в том случае, если у папы или мамы есть время приехать в школу и отнести девочку в класс. Возникали трудности и когда Таня адаптировалась к новому дому. Она долго привыкала к тому, что в семье живут иначе, чем в интернатах.

Таня устраивала истерики. Могла кричать, кусаться, измазать что-то, порвать, делать все наперекосяк. Все для того, чтобы привлечь внимание. В детском доме она была одной из многих — больше всего ей не хватало именно внимания. В семье решила получить его любыми способами. Другой момент — отбирала игрушки у остальных детей. Видела что-то, брала и считала, что ее. Привыкла, что так происходит в детском доме. Забираешь вещь другого человека и говоришь: «Мое, это же я взяла»,

рассказывает Сергей Семак.

Примерно через год Таня переросла трудный период. Приняли ее и другие дети в семье. Хотя они, несомненно, ревновали. Тем не менее, через некоторое время они сами начали помогать родителям заботиться о сестре. Сейчас серьезных проблем в семье Сергея нет. Таня привыкла к новым родным, остальные ее приняли. Да и с развитием ребят при помощи нянь тоже все получается. Говоря о своей жизни, Сергей Семак также заметил, что старается поддерживать благотворительные фонды и жить по совести, в соответствии с традициями православия. Более того, футболисту удалось наладить отношения с бывшей женой и сыном, которого та ему родила.

Я просто несу ответственность перед ними. Помогал, помогаю и буду помогать. Это то, что я, как мужчина, должен делать. А чувство вины никуда не денется — есть и останется,

поделился Сергей Семак.