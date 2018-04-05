Евгений Бушманов: «Мельгарехо уверенно сыграл левого защитника, но это подстраховочный вариант»

Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов отметил, что не был удивлен, когда увидел хавбека красно-белых Лоренсо Мельгарехо в кубковом матче с «Крыльями Советов» (3:1) на позиции левого защитника.

— Удивились, когда узнали о решении Карреры?

— Нет. Мельгарехо и раньше выходил на этой позиции, поэтому она не совсем новая для парагвайца. Насколько понимаю, у Комбарова возникли какие-то проблемы со здоровьем, поэтому Мельгарехо его заменил.

— Каррера после матча похвалил южноамериканца. Вам он тоже понравился?

— Мельгарехо действительно отработал достаточно уверенно, учитывая то, что не часто здесь играет. Тем более, в «Спартаке», по-моему, вышел слева в обороне впервые.

— Мельгарехо может постоянно закрывать эту позицию?