Пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе

На борту самолета, летящего из Гонконга в Куала‐Лумпур пассажиры бизнес‐класса заставили сесть на свое место уставшую женщину, которая заняла три свободных кресла, сообщает портал Crime online.

«Она пришла из эконом-класса и заняла свободные места. Мы заплатили за билеты больше денег. Почему она посмела туда лечь? Ее просили уйти оттуда перед взлетом. Но, стоило самолету набрать высоту, она снова приперлась», — приводит издание слова одного из пассажиров бизнес-класса.

Возмущенные пассажиры настолько возбудились, что стюардесса была вынуждена призвать их к спокойствию.

Один из очевидцев скандала снял видео и выложил его в Facebook. За неделю ролик посмотрели более миллиона пользователей интернета, отмечает телеканал «360».