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Пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе
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Пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе 

Ридус 1 час назад
На борту самолета, летящего из Гонконга в Куала‐Лумпур пассажиры бизнес‐класса заставили сесть на свое место уставшую женщину, которая заняла три свободных кресла, сообщает портал Crime online.
«Она пришла из эконом-класса и заняла свободные места. Мы заплатили за билеты больше денег. Почему она посмела туда лечь? Ее просили уйти оттуда перед взлетом. Но, стоило самолету набрать высоту, она снова приперлась», — приводит издание слова одного из пассажиров бизнес-класса.
Возмущенные пассажиры настолько возбудились, что стюардесса была вынуждена призвать их к спокойствию.
Один из очевидцев скандала снял видео и выложил его в Facebook. За неделю ролик посмотрели более миллиона пользователей интернета, отмечает телеканал «360».
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