Разъяренные пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе. Видео

На борту самолета, который совершал рейс Гонконг — Куала-Лумпур, произошел скандал. Пассажиры бизнес‐класса заставили сесть на свое место в экономе уставшую женщину, которая заняла три свободных кресла. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Facebook. Об этом сообщило издание Crimeonline.

Она пришла из эконома и заняла свободные места. Мы заплатили за билеты больше денег. Почему она посмела туда лечь? Ее просили уйти оттуда перед взлетом. Но, стоило самолету набрать высоту, она снова приперлась

— пассажир авиарейса Гонконг — Куала-Лумпур.

Люди были настолько разъяренными, что стюардессе пришлось призвать их к спокойствию. Известно, что билеты в премиум-эконом стоят всего 40 долларов, однако после начала полета многие пассажиры пересаживаются на места в более комфортабельный класс.

Один из очевидцев произошедшего выложил видео в Facebook. За неделю ролик посмотрели более миллиона пользователей интернета.

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