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Разъяренные пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе. Видео
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Разъяренные пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе. Видео 

360tv.ru 1 час назад
На борту самолета, который совершал рейс Гонконг — Куала-Лумпур, произошел скандал. Пассажиры бизнес‐класса заставили сесть на свое место в экономе уставшую женщину, которая заняла три свободных кресла. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Facebook. Об этом сообщило издание Crimeonline.
Она пришла из эконома и заняла свободные места. Мы заплатили за билеты больше денег. Почему она посмела туда лечь? Ее просили уйти оттуда перед взлетом. Но, стоило самолету набрать высоту, она снова приперлась
— пассажир авиарейса Гонконг — Куала-Лумпур.
Люди были настолько разъяренными, что стюардессе пришлось призвать их к спокойствию. Известно, что билеты в премиум-эконом стоят всего 40 долларов, однако после начала полета многие пассажиры пересаживаются на места в более комфортабельный класс.
Один из очевидцев произошедшего выложил видео в Facebook. За неделю ролик посмотрели более миллиона пользователей интернета.
27 марта неадекватный пассажир из Екатеринбурга набросился на детей и женщин, которые летели рейсом Екатеринбург — Анталья. Очевидцы говорят, что дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. Когда спиртное закончилось, он начал приставать к пассажирам. Бортпроводники попытались успокоить его, но нарушитель ударил одного из членов экипажа.
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