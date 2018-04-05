Волонтеров мундиаля проверят на экстремизм

МВД России проверит всех волонтеров, помогающих в организации Чемпионата мира по футболу-2018, на причастность к террористическим и экстремистским организациями. Такое заявление на VII Московской конференции по международной безопасности сделал замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов , передает "Интерфакс"

Он отметил, что информация о так называемых «группах риска» собирается с помощью обмена сведениями между правоохранителями, спортивными федерациями и клубами болельщиков, сообщает "Уралинформбюро"

Игры ЧМ-2018 по футболу пройдут в столице Урала с 15 по 27 июня. На поле «Екатеринбург Арены» встретятся сборные Египта и Уругвая (15 июня), Франции и Перу (21 июня), Японии и Сенегала (24 июня), а также Мексики и Швеции (27 июня).